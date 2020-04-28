Известный голливудский актер Брэд Питт записал видео, в котором предстал перед американцами в образе вирусолога. Он высмеял высказывания американского лидера Дональда Трампа.
Ранее президент США утверждал, что в скором времени коронавирус отступит так же стремительно, как и появился.
"Ребята, сейчас Трамп скажет, что Брэд Питт хороший парень, но плохой актер", — прокомментировали видео поклонники актера.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.