В Кувейте за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Кувейта сообщил о том, что еще 278 человек заразились коронавирусом за последние 24 часа.

"Зарегистрировано 278 новых случаев заражения вирусом COVID-19, общее число инфицированных возросло тем самым до 2892 человек", — сообщило информационное агентство KUNA со ссылкой на официального представителя минздрава страны Абдаллу ас-Санада.

За минувшие сутки четверо пациентов с COVID-19 скончались, 43 выздоровели. Общее количество зараженных с начала коронавирусной пандемии составило 656 человек.