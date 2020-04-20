Итальянка оштрафована за прогулку с черепахой

Итальянцы, уставшие сидеть дома на карантине, частенько прибегают к хитрости: "выводят" на прогулку своих домашних питомцев — свиней, кроликов, котов — у кого кто есть.

Но номер этот не всегда срабатывает.

Жительница Рима была оштрафована на 400 евро за то, что вышла на прогулку с черепахой.

Когда 60-летнюю женщину, медленно прогуливавшуюся по тротуару (в Риме, напомним, введен строгий карантин из-за коронавируса), остановили полицейские, она попыталась им объяснить, что ее питомец так же нуждается в физических упражнениях и солнечном свете, как и собака.

Но карабинеры аргумент не приняли и выписали ей штраф.