Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил идею — потребовать у властей южных стран вернуть российских граждан на родину. Оплачивать услуги по возврату россиян, по словам Жириновского, должны оплачивать страны, в которых эти туристы застряли.

"Большинство российских граждан, застрявших сейчас за границей, находятся в южных, туристических странах, и местные власти никакого содействия им не оказывают. Но ведь наши люди ежегодно во время туристических поездок оставляют там миллиарды долларов. Мы должны потребовать, чтобы власти этих стран сами вывезли российских граждан на родину", — написал Жириновский в своем Telegram.