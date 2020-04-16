Больше 29 тысяч жителей Нидерландов больны коронавирусом

Более тысячи человек заболели коронавирусом в Нидерландах за минувшие сутки. Число инфицированных в стране выросло на 1 061 человека.

Об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения. По официальным данным, всего в Нидерландах выявлено 29 214 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа от коронавируса скончался 181 пациент. Всего жертвами опасного заболевания в стране стали 3 315 человек.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 9 309 больных коронавирусной инфекцией. Они остаются в больницах.

Коронавирус нанес серьезный урон экономике страны. В частности, уничтожил 140 миллионов тюльпанов. Из-за потерь и того, что спрос на букеты резко упал, цветочные компании страны несут огромные убытки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что страны Евросоюза смогли договориться о финансовой взаимопомощи. До этого Нидерланды возглавили блок несогласных принимать пакет мер поддержки на сумму в 500 миллиардов евро и требовали прописать конкретные экономические условия.