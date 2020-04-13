COVID-19 "уничтожил" 140 миллионов тюльпанов в Нидерландах

Цветочные компании в Нидерландах терпят большие убытки из-за резкого падения спроса на цветы, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Такие обстоятельства заставили владельцев этих компаний уничтожить 400 миллионов цветов.

Под экзекуцию попали и знаменитые голландские тюльпаны: было уничтожено 140 миллионов этих цветов, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету New York Times.