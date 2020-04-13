Цветочные компании в Нидерландах терпят большие убытки из-за резкого падения спроса на цветы, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Такие обстоятельства заставили владельцев этих компаний уничтожить 400 миллионов цветов.
Под экзекуцию попали и знаменитые голландские тюльпаны: было уничтожено 140 миллионов этих цветов, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету New York Times.
"Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Прошло четыре недели, и оборот все еще на 50 процентов ниже, чем в прошлом году", — рассказал менеджер по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.