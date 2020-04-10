Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи

Министры финансов Евросоюза договорились в четверг, 9 апреля, о поддержке экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса.

На эти цели будет выделена сумма в € 0,5 триллиона.

Как удалось договориться

Соглашение было достигнуто после того, как свое решительное слово сказали Германия и Франция, положившее - пишет агентство Reuters - конец оппозиции со стороны Нидерландов.

Напомним, ранее Нидерланды "возглавили блок" несогласных принимать пакет мер поддержки на сумму в €500 млрд. и требовали прописать конкретные экономические условия (об этом подробнее читайте в материале "Правда.Ру").

"Европа показала, что она может подняться до уровня этого кризиса", - сказал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, подчеркнув, что принятое решение "было самым важным экономическим планом в истории ЕС".

Ранее,напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что само существование ЕС будет под угрозой, если страны не смогут объединиться для борьбы с пандемией COVID-19, вызванной новым коронавирусом.