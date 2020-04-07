На Украине зафиксировали первую смерть в Вооруженных силах из-за коронавирусной инфекции.

По информации Генштаба ВСУ, жертвой коронавируса стала сотрудница одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

"Женщина с 20.03.2020 года была на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была доставлена в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6:00 умерла", — сказано в сообщении ведомства.