Евросоюз создаст совместную группу по борьбе с пандемией

Евросоюз намерен создать совместную военно-оперативную группу, в задачи которой будет входить противостояние коронавирусу и борьба с пандемией.

Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

По его словам, страны ЕС уже обсудили возможность "использования военной компетентности" для взаимопомощи в условиях распространения коронавируса.