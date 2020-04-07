Евросоюз намерен создать совместную военно-оперативную группу, в задачи которой будет входить противостояние коронавирусу и борьба с пандемией.
Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель в Twitter.
По его словам, страны ЕС уже обсудили возможность "использования военной компетентности" для взаимопомощи в условиях распространения коронавируса.
"В ближайшее время нами будет разработана структура оперативной группы в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военных. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к нему", — сказал Боррель.
Пока решили защитить только детей и подростков.