Посол России в Италии назвал работу российских медиков "героизмом"

Посол России в Италии Сергей Разов рассказал, как работают российские медики в итальянском Бергамо. По его словам, наши специалисты трудятся со своими итальянскими коллегами "в самом пекле".

"Наши работают в самом пекле, можно сказать, одинаково вместе с итальянскими коллегами, рискуя здоровьем и жизнью...(оценить это можно только как) героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь", - рассказал Разов в в эфире программы "Вести недели".

Напомним, Россия отправила в Италию 15 транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью.