Китайские власти сообщили, что в целом распространение коронавирусной инфекции в стране остановлено. С таким заявлением выступил представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
"По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тыс., распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено", - сообщил Фэн.
В стране было зафиксировано 81 439 случаев заражения COVID-19. 75 448 человек вылечились, погибли 3300 человек.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.