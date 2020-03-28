США "оплатят" борьбу с коронавирусом на Украине

Украина получит медицинскую и гуманитарную помощь на 1,2 миллиона долларов от Соединенных Штатов Америки для борьбы с распространением коронавируса. С таким заявлением выступило украинское посольства в США.

"Оказанная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19", - рассказали украинские дипломаты в Facebook.

США начнут выделять деньги другим странам на борьбу с коронавирусом с 3 апреля.