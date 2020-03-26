Организовать "зеленые коридоры", на которые не распространяют действие никаких санкции призвал президент России. С инициативой Владимир Путин выступил на саммите G20.
Он призвал ввести мораторий на все ограничения, влияющие на поставку важных товаров.
"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", — заявил российский лидер.
Он также отметил, что под мораторий должны попасть все товары первой необходимости и денежные транзакции на их покупку.
По результатам саммита страны-участницы договорились выделить средства на борьбу с коронавирусом в мире. Финансирование получит Всемирная организация здравоохранения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что средства на борьбу с пандемией ВОЗ выделили страны-члены "большой семерки". Речь идет о сумме в 71 миллиард фунтов стерлингов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.