Президент России призвал G20 ввести мораторий на санкции

Организовать "зеленые коридоры", на которые не распространяют действие никаких санкции призвал президент России. С инициативой Владимир Путин выступил на саммите G20.

Он призвал ввести мораторий на все ограничения, влияющие на поставку важных товаров.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", — заявил российский лидер.

Он также отметил, что под мораторий должны попасть все товары первой необходимости и денежные транзакции на их покупку.

По результатам саммита страны-участницы договорились выделить средства на борьбу с коронавирусом в мире. Финансирование получит Всемирная организация здравоохранения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что средства на борьбу с пандемией ВОЗ выделили страны-члены "большой семерки". Речь идет о сумме в 71 миллиард фунтов стерлингов.