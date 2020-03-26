Около 2,5 тысяч украинцев нарушили правила карантина

Граждане Украины, которые нарушают режим карантина, получают штрафы. С момента введения особого режима в стране полицейские составили 2412 административных протоколов.

Больше всего нарушителей выявлено в Днепропетровской области. Также много нарушений в Киеве и Донецкой области. Данные приводит департамент информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России намерены ввести наказание за нарушение правил карантина. Соответствующие поправки в КоАП сейчас рассматриваются в ГосДуме. Максимальное наказание составляет до миллиона рублей.