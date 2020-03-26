Нарушителей правил карантина ждет административное наказание

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях России. В нем появится информация о наказании за нарушение правил карантина.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, большинство россиян понимает ответственность и соблюдает меры самоизоляции.

"У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья", — заявил глава российского кабмина.

Наказание будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц.

Сейчас размер штрафов находится на обсуждении. Если нарушение приведет к заболеванию многих людей, наказание может быть до миллиона рублей.

Ранее в России ограничили работу кинотеатров, ночных клубов и развлекательных центров.