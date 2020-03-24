На два месяца во Франции введи режим чрезвычайного санитарного положения. Теперь правительство может вводить дополнительные ограничения без согласования с парламентом.
Соответствующий закон ранее одобрило Национальное собрание Франции. Документ призван усилить борьбу с коронавирусом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за пандемии власти Парижа были вынуждены закрыть набережную Сены. Такая же участь постигла Марсово поле и Эспланада Дома инвалидов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.