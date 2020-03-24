Чрезвычайный санитарный режим ввели во Франции

На два месяца во Франции введи режим чрезвычайного санитарного положения. Теперь правительство может вводить дополнительные ограничения без согласования с парламентом.

Соответствующий закон ранее одобрило Национальное собрание Франции. Документ призван усилить борьбу с коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за пандемии власти Парижа были вынуждены закрыть набережную Сены. Такая же участь постигла Марсово поле и Эспланада Дома инвалидов.