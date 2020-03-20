В Париже на несколько дней закроют несколько общественных мест с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа.
Речь идет о набережной вдоль Сены, Марсовом поле и об Эспланаде Дома инвалидов. Это самые посещаемые горожанами места.
Данная мера будет действовать до конца ближайших выходных.
Напомним, что во Франции введен общенациональный карантин.
Но многие жители нарушают карантин и выходят прогуляться, в том числе и по набережной Сены.
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