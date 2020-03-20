В Париже из-за коронавируса закрыли набережные вдоль Сены

В Париже на несколько дней закроют несколько общественных мест с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Речь идет о набережной вдоль Сены, Марсовом поле и об Эспланаде Дома инвалидов. Это самые посещаемые горожанами места.

Данная мера будет действовать до конца ближайших выходных.

Напомним, что во Франции введен общенациональный карантин.

Но многие жители нарушают карантин и выходят прогуляться, в том числе и по набережной Сены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп и Макрон договорились вместе бороться с коронавирусом.