В понедельник на железнодорожном вокзале Киева разыгралось "маски-шоу": пассажиров оцепленного полицией поезда из Риги проверяли медики в защитных костюмах".
В течение нескольких часов, как сообщило ИА "Страна.ua", людей не выпускали из вагонов: всех "поголовно" проверяли на коронавирус.
На перроне стояла "скорая помощь", а на опустевшей вмиг привокзальной площади — микроавтобусы, подогнанные, чтобы развозить прибывших из Латвии по местам, отведенным для карантина.
Поводом для столь жестких мер послужила устроенная пользователями соцсетей истерика, порожденная "информацией" то ли от СБУ, то ли от МВД о том, что в каждом из 13 вагонов этого состава есть люди с "температурой под сорок".
Как сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, всем "подозреваемым в завозе COVID-2019 на территорию Украины" провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. И отпустили по домам.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.