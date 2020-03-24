Из-за истерики в соцсетях в Киеве оцепили поезд из Риги

В понедельник на железнодорожном вокзале Киева разыгралось "маски-шоу": пассажиров оцепленного полицией поезда из Риги проверяли медики в защитных костюмах".

поезд из Риги заблокирован на вокзале Киева

В течение нескольких часов, как сообщило ИА "Страна.ua", людей не выпускали из вагонов: всех "поголовно" проверяли на коронавирус.

На перроне стояла "скорая помощь", а на опустевшей вмиг привокзальной площади — микроавтобусы, подогнанные, чтобы развозить прибывших из Латвии по местам, отведенным для карантина.

Из-за чего паника?

Поводом для столь жестких мер послужила устроенная пользователями соцсетей истерика, порожденная "информацией" то ли от СБУ, то ли от МВД о том, что в каждом из 13 вагонов этого состава есть люди с "температурой под сорок".

Позже выяснилось, что слухи о поезде, "битком набитом коронавирусом", — очередной фейк.

Как сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, всем "подозреваемым в завозе COVID-2019 на территорию Украины" провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. И отпустили по домам.