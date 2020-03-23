Украинские контрабандисты попались на попытке вывезти в Европу медицинские халаты. Партия составила 40 тысяч штук.
Нарушение обнаружили на таможне.
"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", — сообщает служба безопасности Украины.
Общая сумма нелегального товара составила около 42 тысяч евро. Преступников ждет уголовная ответственность.
Ранее контрабандисты пытались вывезти из Украины партию медицинских масок.
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