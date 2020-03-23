Застрявших в Марокко россиян вернут на родину

Спецрейсом AZUR Air вернут на родину россиян, которые находятся в Марокко. Самолет вылетел из России сегодня.

Рейс организован в рамках договоренности с властями страны.

"AZUR air направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на Родину", — сообщили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что россияне не могут вернуться домой и из Египта. Из-за отсутствия авиасообщения в южной стране оказались заперты около двух тысяч туристов из России.