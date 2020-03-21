Из Египта не могут выехать более 2000 россиян

Около двух тысяч российских туристов оказались заблокированы в Египте из-за отсутствия авиасообщения. Ранее египетские власти ввели карантин из-за распространения нового вида коронавируса.

Временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова сообщила, что около сотни труистов из России находятся в Каире, ещё более 800 в Хургаде и тысяча в Шарм-эш-Шейхе.

По словам дипломата, большинство граждан России прибыли в Египет через Турцию.