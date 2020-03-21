Около двух тысяч российских туристов оказались заблокированы в Египте из-за отсутствия авиасообщения. Ранее египетские власти ввели карантин из-за распространения нового вида коронавируса.
Временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова сообщила, что около сотни труистов из России находятся в Каире, ещё более 800 в Хургаде и тысяча в Шарм-эш-Шейхе.
По словам дипломата, большинство граждан России прибыли в Египет через Турцию.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.