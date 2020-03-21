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Рейтинг Макрона вырос до двухлетнего максимума на фоне пандемии

Мир

Рейтинг доверия к французскому лидера Эмманюэлю Макрону вырос сразу на 13% после его обращения к нации из-за пандемии коронавируса нового типа. Сейчас президенту страны доверяют 52% французов. Это максимальный показатель одобрения за последние два года. В августе 2018 года Макрона поддерживали лишь 38% жителей страны.

Эти данные представил исследовательский центр Harris Interactive. Он провел опрос граждан специально для телеканала LCI. В опросе приняли участие почти тысяча человек, он проходил с 17 по 19 марта.

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