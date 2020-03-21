Мадуро заявил, что Россия поможет Венесуэле справиться с коронавирусом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Российская Федерация готова помочь республике в борьбе с коронавирусом нового типа и предоставить гуманитарную помощь.

"Россия сообщила нам о предоставлении специальной гуманитарной помощи, которая должна прибыть в страну на следующей неделе", - сообщил венесуэльский лидер.

Также Мадуро упомянул о том, что на днях в республику прибыли 130 кубинских врачей.