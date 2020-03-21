Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Российская Федерация готова помочь республике в борьбе с коронавирусом нового типа и предоставить гуманитарную помощь.
"Россия сообщила нам о предоставлении специальной гуманитарной помощи, которая должна прибыть в страну на следующей неделе", - сообщил венесуэльский лидер.
Также Мадуро упомянул о том, что на днях в республику прибыли 130 кубинских врачей.
"Я призываю вас сегодня, завтра и каждый день к этому карантину, чтобы спасти Венесуэлу", - добавил президент боливарианской республики.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.