Общенациональный карантин объявили власти Аргентины. Он продлится до конца марта.
Новость гражданам страны сообщил президент Альберто Фернандес.
"Начиная с 00:00 все должны быть в превентивной и обязательной изоляции. Никто не может покидать своё жильё… Эта мера будет действовать до 31 марта", — заявил аргентинский лидер.
Гражданам запрещено покидать свои дома. Исключение составляют только походы в аптеку и за продуктами.
Ранее сообщалось, что Колумбия закрывает международное авиасообщение.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.