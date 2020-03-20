Общенациональный карантин объявили власти Аргентины. Он продлится до конца марта.

Новость гражданам страны сообщил президент Альберто Фернандес.

"Начиная с 00:00 все должны быть в превентивной и обязательной изоляции. Никто не может покидать своё жильё… Эта мера будет действовать до 31 марта", — заявил аргентинский лидер.