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Источник Правда.Ру

Вакцину против коронавируса начали тестировать ученые

Мир

О старте вакцины от коронавируса сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Первые испытания уже начались.

Директор ВОЗ назвал это "невероятным достижением".

"Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях. Прививки поставят 45 добровольцам.

вакцина коронавирус всемирная организация здравоохранения
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