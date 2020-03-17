Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась

Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.

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"Российские военные корабли устроили погоню за украинским ракетным катером", — заявили в Незалежной и даже видеосюжет об этом в интернете разместили (в ролике — с 00:55 - прим.ред).

Но вот этот-то сюжет и разоблачил постановку (или подставу?). Ведь на самом-то деле именно украинские военные корабли предприняли попытку провокации в отношении кораблей Черноморского флота. И погоня за их ракетным бронекатером — не что иное, как реакция на их же действия.

На чем "спалились" украинские моряки

На опубликованной записи хорошо видны и ходовые огни российского ПСКР, и освещение на его палубе. Чтобы его "не заметить", нужно очень постараться. Поэтому обвинение в том, что "Безупречный" "подкрался под покровом темноты" к катеру ВМСУ, выглядит, мягко говоря, странным.

Из этого следует только один вывод: бронекатер пытался проскользнуть мимо российского корабля к буровым вышкам, а когда получил отпор, бросился "наутек". И теперь, по сформировавшейся уже привычке, Украина принялась сочинять байки.