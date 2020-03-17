Через два дня остановят поезда между Россией и Финляндией

Россия и Финляндия прерывают железнодорожное сообщение. Поезда перестанут ездить по этим направлениям с 19 марта.

Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса. Запрет будет действовать до 13 апреля. Он не распространяется на грузовые перевозки.

В ближайшие два дня поезда, прибывающие в Москву и Санкт-Петербург из Хельсинки, будут работать на доставку россиян и финнов на родину.

Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за коронавируса прерваны съемки второй части "Аватара". Они были запланированы в Новой Зеландии, но рейсы в эту страну отменили.