В пятницу, 20 марта, съемочная группа должна была вылететь в Новую Зеландию для работы над продолжением фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. Представитель продюсерской компании Lightstorm Entertainment Джон Ландау сообщил, что авиарейс, которым съемочная группа должна была добраться до Новой Зеландии, отменили.

"Мы задерживаем работу съемочной группы в Новой Зеландии на неопределенный срок, но две недели - это минимум. У нас был план вылететь в пятницу в Веллингтон и начать работать там со съемочной группой, но мы приняли решение отложить это и продолжить работать в Лос-Анджелесе", - сообщил Ландау.