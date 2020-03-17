"Не время сводить счёты": МИД РФ призвал США снять санкции с Ирана

Ситуация, которая складывается на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта США и Ирана, сильно осложняет возможности последнего для организации борьбы с пандемией коронавируса.

С призывом немедленно снять санкции с Ирана к Вашингтону обратилась Россия.

"На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран. Россия решительно призывает взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране. Мировая пандемия — не время сводить геополитические счеты", — цитирует обращение МИД РФ издание "Политика сегодня".

Несколькими днями ранее, Хасан Роухани, президент Ирана, заявлял, что именно санкции, введенные Штатами в мае 2018 года и имевшие цель "максимально надавить" на правительство, стали

"мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением инфекции".

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в Иране 14991 человек заразились коронавирусом, из них 853 — скончались.