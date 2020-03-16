Мэр Киева Виталий Кличко показал подарок, который получил от киевлян после решения по закрытию столицы Украины на карантин. Бывшему боксёру вручили футболку с его изображением и надписью "Квентин Карантино".
Утром 16 марта на заседании комиссии Киева по чрезвычайной ситуации было принято решение об ограничении на въезд и выезд из города. Кроме того, будут закрыты все торговые площади, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Также запрещены мероприятия, в которых более 50 участников. Также на карантин закроют общеобразовательные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухань.
На данный момент по официальной статистике в мире:
На Украине официально выявили 5 случаев заболевания коронавирусом.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.