Кличко подарили футболку с надписью "Квентин Карантино"

Мэр Киева Виталий Кличко показал подарок, который получил от киевлян после решения по закрытию столицы Украины на карантин. Бывшему боксёру вручили футболку с его изображением и надписью "Квентин Карантино".

Утром 16 марта на заседании комиссии Киева по чрезвычайной ситуации было принято решение об ограничении на въезд и выезд из города. Кроме того, будут закрыты все торговые площади, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Также запрещены мероприятия, в которых более 50 участников. Также на карантин закроют общеобразовательные учреждения.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухань.

На данный момент по официальной статистике в мире:

169 387 случаев заболевания;

77 257 выздоровевших пациентов;

6 513 летальных исходов.

На Украине официально выявили 5 случаев заболевания коронавирусом.