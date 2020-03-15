Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус был завезен в Ухань Центральным разведывательным управлением США. Оказалось, что вирус был синтезирован американскими учеными еще в 2015 году. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature Medicine.
В статье утверждалось, что за основу был взят коронавирус, обнаруженный у китайских летучих мышей. На его основе был создан химерный вирус, адаптированный под человеческий организм.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.