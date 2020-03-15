Коронавирус был создан в США еще в 2015 году

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус был завезен в Ухань Центральным разведывательным управлением США. Оказалось, что вирус был синтезирован американскими учеными еще в 2015 году. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature Medicine.

В статье утверждалось, что за основу был взят коронавирус, обнаруженный у китайских летучих мышей. На его основе был создан химерный вирус, адаптированный под человеческий организм.