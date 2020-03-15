Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II покинула свою резиденцию в Букингемском дворце из-за опасности заражения коронавирусом. Сейчас она находится в Виндзорском замке, где ей была обеспечена эпидемиологическая безопасность.

Елизавету II перевезли, поскольку Букингемский дворец принимает множество гостей, включая иностранных дипломатов. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то королеву и ее супруга перевезут в Норфолк в Сандрингемский дворец.