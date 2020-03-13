Военные США нанесли точечные удары по позициям "Катаиб Хезболлах"* в Ираке. Пентагон заявил, что эта операция носит оборонительный характер.
"Цель операции — пять оружейных складов", — отметили в Минобороны США.
Напоминаем, что в минувшую среду более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где располагались силы арабской коалиции под руководством США.
В результате атаки американцев трое военнослужащих погибли, двенадцать человек пострадали.
"США не намерены терпеть подобные действия, направленные против американского народа или наших союзников. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших военных в Ираке и регионе", — подчеркнул глава Пентагона.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США атаковали позиции боевиков в Ираке.
* запрещена в РФ
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