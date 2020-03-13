По позициям группировки "Катаиб Хезболла" ударили американские военные. Целью стали склады с оружием в Ираке.
Об этом сообщает Пентагон.
"Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов "Катаиб Хезболла" в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями", — говорится на сайте ведомства.
Ранее Пентагон признал оказание помощи талибам в Афганистане в противостоянии запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Антитеррористическую операцию в Афганистане США начали в 2001 году, а в феврале 2019 года подписали с талибами соглашение.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.