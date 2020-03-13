Американцы ударили по позициям боевиков в Ираке

По позициям группировки "Катаиб Хезболла" ударили американские военные. Целью стали склады с оружием в Ираке.

Об этом сообщает Пентагон.

"Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов "Катаиб Хезболла" в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями", — говорится на сайте ведомства.

Ранее Пентагон признал оказание помощи талибам в Афганистане в противостоянии запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Антитеррористическую операцию в Афганистане США начали в 2001 году, а в феврале 2019 года подписали с талибами соглашение.