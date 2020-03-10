Украинские СМИ рассказали, что будет с Белоруссией после "ссоры" с РФ

В последнее время украинские СМИ активно обсуждают будущее Белоруссии, которая недавно "поссорилась" с Россией.

Например, издание "Новое время страны" опубликовало статью, в которой предсказало дальнейшее развитие событий.

На Украине теперь принято называть Россию "агрессором", поэтому такой же ярлык был навешен на РФ и в вопросе Белоруссии. В статье утверждается, что Владимир Путин специально решил ограничить продажу нефти в Белоруссию, чтобы спровоцировать в стране протесты, а затем "прийти на помощь" братскому народу и ввести свой войска в республику.