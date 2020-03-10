Си Цзиньпин прибыл в Ухань, чтобы пообщаться с врачами

Оценить ситуацию с распространением коронавируса прибыл в Ухань председатель КНР. Си Цзиньпин приехал в город утром 10 марта.

Напомним, что именно Ухань стал центром эпидемии коронавируса в Китае.

Как сообщает центральное телевидение Китая, председатель Китайской народной республики планирует пообщаться с медиками, военными и соцработниками, проверит меры по борьбе с опасным заболеванием.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал срок, когда может прекратиться эпидемия коронавируса. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Китае уже начала меняться. Последние несколько дней врачи регистрируют только случаи ввозного заболевания COVID-19.