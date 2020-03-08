Из-под руин китайского отеля в Фуцзяне достали 50 человек

Власти провинции Фуцзянь сообщили о том, что спасателям удалось извлечь из-под завалов обрушившегося отеля 50 человек. Двоих человек спасти не удалось, они скончались от полученных травм. Под завалами находятся еще 20 человек. Заявление местных властей процитировал телеканал CGTN.

Шестиэтажный отель обрушился около двух часов по полудню 7 марта. Его построили в 2018 году. До обрушения здания отеля использовали в качестве обсерватории для карантина. Там содержались люди, контактировавшие с больными коронавирусом.