Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прошла обследование на наличие коронавируса и сейчас ожидает его результатов. Она решила не рисковать и отменить ближайшие мероприятия.
"Сегодня президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия конгресса Эстонии, но так как результаты теста ещё не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нём", - рассказал советник президента Таави Линнамяэ.
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