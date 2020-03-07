ВОЗ: более 100 тысяч человек заболели коронавирусом по всему миру

Количество людей, заразившихся новым типом коронавируса по всеми миру, превысило сто тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6 часов утра по женевскому времени (08:00 мск)", - сообщил Язаревич.

По словам представителя ВОЗ, "эпидемию можно обратить вспять", но для этого потребуется "высокий уровень политической воли".