Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

ВОЗ: более 100 тысяч человек заболели коронавирусом по всему миру

Мир

Количество людей, заразившихся новым типом коронавируса по всеми миру, превысило сто тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6 часов утра по женевскому времени (08:00 мск)", - сообщил Язаревич.

По словам представителя ВОЗ, "эпидемию можно обратить вспять", но для этого потребуется "высокий уровень политической воли".

мир воз эпидемия заболевшие коронавирус тарик язаревич
Последние материалы
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Первый россиянин, выздоровевший от коронавируса, выписан в Москве
Видеоролик о "боевой мощи ВСУ" насмешил пользователей Интернета
Зеленский сравнил свое президентство с "дырявым судном"
Голодец: женщины получают зарплату на 30% меньше, чем мужчины
ВОЗ: более 100 тысяч человек заболели коронавирусом по всему миру
США отменили пошлины на медицинские товары из Китая
Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински
Психолог рассказала, как выбрать хороший подарок на 8 марта
Приставы закрыли дело о долгах Заворотнюк из-за ее пропажи
Популярное
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы

Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.

Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Новости спорта
Швейцарский адвокат назвал подписи Родченкова "не аутентичными"
Здоровье
Эксперты назвали способ нормализации сердечного ритма
Соломон Соловьев Конкретика-смерть. Абстракция-жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Наркоманов подставляют в промышленном масштабе
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Зеленский выдвинул России ультиматум
Эксперт: ЗРК С-200 в Идлибе бессильны против F-16
Зеленский выдвинул России ультиматум
Турбизнес Турции несет убытки из-за коронавируса
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
Александр Собянин: коронавирус - это "боевой вирус" Третьей мировой войны
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зеленский обвинил Макрона в "опасном сближении" с Москвой
Японские специалисты доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ