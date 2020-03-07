Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений по урегулированию конфликта с Донбассом, если Россия не пойдет на изменение пунктов соглашения.
На выполнение своего требования он дал России ровно один год, причем его отсчет начался в декабре 2019 года, когда был проведен последний саммит "нормандского формата".
"Время идет. Правительство может потратить один год целиком на все соглашение. Затем оно должно быть претворено в жизнь. Больше времени у нас нет. Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями", - заявил Зеленский.
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