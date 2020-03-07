Зеленский выдвинул России ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений по урегулированию конфликта с Донбассом, если Россия не пойдет на изменение пунктов соглашения.

На выполнение своего требования он дал России ровно один год, причем его отсчет начался в декабре 2019 года, когда был проведен последний саммит "нормандского формата".