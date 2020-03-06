Владимир Высоцкий – новое "лицо" с рекламы ФБР

Необычный способ привлечения информаторов придумали специалисты ФБР США.

С рекламного плаката Федерального Бюро расследований на потенциальных "внештатных сотрудников" смотрит советский бард и актер Владимир Высоцкий в образе капитана МУРа Глеба Жиглова.

Под фотографией, рядом с логотипом ФБР — надпись по-русски:

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Изображение размещено на странице Бюро в Facebook.

"Ведет" рекламная картинка на страницу местного отделения контрразведки, где на 2-х языках — русском и английском — граждан просят поделиться информацией, важной для обеспечения государственной безопасности США.

"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении стоящих перед ним задач, обратитесь в наше региональное отделение… Вам гарантирована с нашей стороны полная конфиденциальность", — написано в объявлении.

К слову, реклама на русском языке, призывающая к сотрудничеству, ранее уже выпускалась ФБР, но вот Высоцкий в роли "лица с обложки" — ход неожиданный.