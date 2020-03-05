Сдать паспорта России и Кипра потребовал суд у Тинькова

Сдача паспортов и документов о резидентстве стала залогом для Олега Тинькова. Такие условия освобождения назвал суд Лондона.

Напомним, что в столице Великобритании проходят слушания по делу Олега Тинькова. Слушания инициировала налоговая служба США, гражданином которой подсудимый был до 2013 года.

После слушаний суд выдал ордер на задержание бизнесмена. Чтобы не оказаться за решеткой, Тиньков в качестве залога отдал свои российский и кипрский паспорта, документ о резидентстве Италии. Ему запрещено покидать страну, он обязан проживать в своей лондонской квартире, отмечаться в полиции трижды в неделю и носить электронный маячок с 19 до 7 часов.