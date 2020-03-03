Кадыров раскритиковал "сделку века"

Рамзан Кадыров назвал причину эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, это отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств.

Также глава Чечни оценил "сделку века", предлагаемую Дональдом Трампом. Он назвал ее "преступлением против всего мусульманского мира".

"В ходе встречи я осудил так называемую "сделку века", которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира. Мы с Махмудом аль-Хабашем были едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран", — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети после встречи с советником президента Палестины, верховным судьей страны Махмудом аль-Хабашем.

Он также заявил, что в Палестине появится мечеть "Чечня", на которой установят флаг российского региона. Построить ее намерен Рамзан Кадыров. По его мнению, это будет подтверждать братство между народами Чечни и Палестины.

Напомним, что "сделка века" — это план президента США по мирному урегулированию военного конфликта между Палестиной и Израилем.