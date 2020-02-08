Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи провел встречу с иранской общественностью, на которой прокомментировал "сделку века", предложенную американских лидером Дональдом Трампом. По мнению Хаменеи, американскую "сделку века" ожидает полный провал.
"Этот проект, несомненно, не достигнет успеха, следовательно, надо быть идиотом, чтобы обсуждать его, тратиться на него, разворачивать шумиху и презентовать", - пояснил Верховный лидер Ирана.
Хаменеи подчеркнул, что американская "сделка века" умрет раньше Дональда Трампа.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.