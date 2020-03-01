В Турции назвали войну с Сирией "ловушкой для Эрдогана"

Депутаты турецкой партии Vatan считают, что война Турции и Сирии из-за обострения в Идлибе - это ловушка для страны и лично Тайипа Эрдогана. По мнению парламентариев, Анкара своим агрессивным поведением ставит в тупик многие страны, включая Иран, Ирак и Россию.