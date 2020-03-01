Депутаты турецкой партии Vatan считают, что война Турции и Сирии из-за обострения в Идлибе - это ловушка для страны и лично Тайипа Эрдогана. По мнению парламентариев, Анкара своим агрессивным поведением ставит в тупик многие страны, включая Иран, Ирак и Россию.
"Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией", - говорится в сообщении партии.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.