Папа Римский Франциск уже четвертый день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания. Ранее его представители сообщали, что он продолжает трудиться, несмотря на болезнь. В воскресение утром стало известно, что понтифик и двое его приближенных заболели коронавирусом нового типа. Об этом сообщило издание МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
Многие выражают мнение, что сообщение о болезни понтифика - дезинформация, однако есть и такие, кто верят в эту информацию. На данный момент в Италии наблюдается вспышка коронавируса. Опасным недугом заболели уже больше тысячи человек.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.