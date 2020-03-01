Папа Римский Франциск заболел коронавирусом

Папа Римский Франциск уже четвертый день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания. Ранее его представители сообщали, что он продолжает трудиться, несмотря на болезнь. В воскресение утром стало известно, что понтифик и двое его приближенных заболели коронавирусом нового типа. Об этом сообщило издание МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Многие выражают мнение, что сообщение о болезни понтифика - дезинформация, однако есть и такие, кто верят в эту информацию. На данный момент в Италии наблюдается вспышка коронавируса. Опасным недугом заболели уже больше тысячи человек.