Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь

Турция намерена отомстить России за смерть своих военных. Анкара готовится к войне.

Такое мнение в эфире турецкого телеканала высказал советник президента Турции и член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки. Он подчеркнул, что страны воевали друг с другом 16 раз, и Турция готова начать еще одну войну.

Хакки напомнил, что в России проживают 25 миллионов мусульман, которые помогут "расчленить страну".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что накануне в результате авиаудара ВВС Сирии в Идлибе погибли 33 турецких военных. Это рассматривается как нападение на НАТО, и сегодня стартуют консультации Турции с альянсом.