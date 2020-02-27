Школьников Японии отправят на каникулы из-за коронавируса

Японские власти планируют приостановить учебный процесс в школах. Причиной тому стал коронавирус.

О возможном закрытии школ сообщает NHK со ссылкой на премьер-министра Синдзо Абэ. Ожидается, что учебные заведения будут закрыты до начала весенних каникул.

А в Иране коронавирус подхватил еще один парламентарий. Диагноз поставлен главе комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтабе Зульнуру.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус диагностировали у заместителя министра здравоохранения Ирана Махмуда Садеки.