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Источник Правда.Ру

Член правительства Ирана подхватил коронавирус

Мир

Диагноз "коронавирус" поставлен члену правительства Ирана. Заболевание диагностировали у заместителя министра здравоохранения Ираджа Харирчи.

Сначала он почувствовал недомогание. Обратившись к медикам, политик сдал тесты, которые показали положительный результат.

Сейчас в Иране официально зараженными коронавирусом числятся 95 человек. За последние сутки 28 новых случаев. 15 человек скончались.

Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за распространения коронавируса посольство России в Италии рекомендует россиянам отказаться от поездок в северную часть страны.

иран коронавирус ирадж харирчи
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