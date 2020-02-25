Диагноз "коронавирус" поставлен члену правительства Ирана. Заболевание диагностировали у заместителя министра здравоохранения Ираджа Харирчи.
Сначала он почувствовал недомогание. Обратившись к медикам, политик сдал тесты, которые показали положительный результат.
Сейчас в Иране официально зараженными коронавирусом числятся 95 человек. За последние сутки 28 новых случаев. 15 человек скончались.
Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за распространения коронавируса посольство России в Италии рекомендует россиянам отказаться от поездок в северную часть страны.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.