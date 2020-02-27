У Ярошенко начались проблемы со здоровьем

У российского летчика Константина Ярошенко резко ухудшилось самочувствие. Для обеспечения его медицинской помощью к властям США обратилось посольство России.

Как сообщается на странице дипломатической миссии в соцсетях, предоставление медпомощи является прямой обязанностью властей.

"Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение", — говорится в сообщении.

Гражданин России отбывает срок в американской тюрьме. Его регулярно посещают дипломаты. В ближайшее время запланирован очередной визит.